Il metabolismo è solo uno dei tanti processi chimici che il nostro corpo mette in atto per mantenerci in vita. Ci sono diversi fattori che possono influenzare il tuo metabolismo e che possono avere un impatto sulla tua salute fisica.

Che cos'è il metabolismo?

Il metabolismo si riferisce alle reazioni chimiche che mantengono il tuo corpo nutrito, funzionante e vivo. Il tuo metabolismo è attivo ogni momento della giornata (anche durante il sonno) ed è parte integrante di funzioni essenziali come la respirazione, la circolazione del sangue, la riparazione delle cellule e la crescita cellulare. Ci sono due processi metabolici principali.

Catabolismo : il processo catabolico si riferisce alla scomposizione di composti molecolari più grandi, o polimeri, in quelli più piccoli che li compongono, o monomeri. Esempi di questo processo sono i lipidi che si scompongono in acidi grassi, o le proteine che si scompongono in aminoacidi. Quando questi polimeri vengono scomposti, possono essere trasformati in energia (ATP) o diventare monomeri che possono essere usati per costruire nuovi polimeri.

Anabolismo: nel processo anabolico, strutture molecolari più piccole si costruiscono per formare strutture molecolari più grandi. Mentre il catabolismo si occupa di scomporre le molecole, l'anabolismo si riferisce alla loro costruzione. Il processo anabolico è alimentato dalla produzione di ATP durante il catabolismo, che dà al corpo l'energia per costruire nuove cellule e tessuto muscolare, oltre a riparare gli organi.

Cos'è il tasso metabolico basale (BMR)?

Il tuo tasso metabolico basale, o BMR, è la stima delle calorie giornaliere di cui il tuo corpo ha bisogno per svolgere le sue funzioni di base. Questo include attività omeostatiche come la respirazione, la funzione degli organi e i riflessi. Tuttavia, il BMR non tiene conto dell'attività fisica faticosa come la corsa o l'allenamento della forza. Il numero di calorie necessarie per tali attività supererà quello rappresentato dal tuo BMR.

Come calcolare il tuo BMR

Per calcolare il tuo BMR, hai tre opzioni principali.

Calcolatore online: alcuni siti web sulla salute offrono calcolatori del BMR che considerano diverse metriche, tra cui l'equazione di Harris-Benedict e l'equazione di Mifflin-St. Jeor, due comuni equazioni del BMR. Vi verranno poste domande sulla vostra età, sesso, peso attuale, altezza e livello di attività. Anche se non sono completamente infallibili, questi calcolatori online possono fornire un punto di partenza per trovare l'apporto calorico che funziona meglio per voi.

Dispositivi medici: alcune aziende producono dispositivi medici che misurano la composizione corporea e i livelli di liquidi corporei. Questi dispositivi potrebbero essere troppo costosi per un uso individuale, ma i nutrizionisti possono acquistarli per assistere i loro clienti nella perdita di peso, nell'aumento di peso o nella costruzione di massa corporea magra.

Una visita medica: forse il modo più affidabile per trovare il tuo BMR è quello di recarti da un professionista. Il tuo medico può usare dispositivi medici o la formula di Harris-Benedict per calcolare il tuo BMR. Nella maggior parte dei casi, la loro valutazione sarà più accurata dei risultati degli strumenti online.

Qual è la differenza tra metabolismo veloce e lento?

Quando si parla di metabolismo veloce o lento, di solito ci si riferisce al tasso metabolico basale (BMR) di una persona. Il tuo BMR, come dicevamo, misura il numero minimo di calorie di cui il tuo corpo ha bisogno per alimentare le funzioni di base - la respirazione, la circolazione e la produzione di cellule - e determina quanto velocemente il tuo corpo converte il cibo in energia. I fattori che determinano il tuo BMR possono includere l'età, la genetica, gli ormoni, l'attività fisica, il peso corporeo, le dimensioni e la quantità di massa muscolare magra sul tuo corpo.

Le persone con un metabolismo veloce - o un BMR più alto - possono scoprire che possono consumare più carboidrati e calorie senza avere per questo un aumento di peso. Coloro i quali hanno invece un metabolismo lento possono scoprire che hanno bisogno di consumare meno calorie o di attenersi a una dieta più rigorosa e un piano di esercizio per mantenere un peso sano o perdere peso.

Come aumentare il tuo metabolismo

Il tuo metabolismo è determinato principalmente dalla genetica e dall'età, ma ci sono alcuni modi per aumentare il metabolismo e migliorare la sua efficienza.

Esercizio. L'esercizio aerobico ad alta intensità o altre attività fisiche sono un modo efficace per aumentare il tuo metabolismo. Quando fai esercizio, il tuo corpo si nutre dei suoi depositi di glicogeno (il deposito di glucosio inutilizzato del corpo), evitando che si trasformino in grasso corporeo. L'esercizio costringe anche il tuo corpo a bruciare il grasso che si è già accumulato. L'allenamento della forza è anche un modo efficace per aumentare il tuo metabolismo, poiché i muscoli magri possono bruciare calorie più efficacemente delle cellule di grasso.

Consumare saggiamente le calorie. Consumare più calorie di quelle di cui il tuo corpo ha bisogno lo porterà a immagazzinare le fonti di energia in eccesso come grasso, rallentando il tuo metabolismo. Ridurre il numero di calorie consumate significa meno composti da scomporre per il tuo corpo, accelerando il processo catabolico. Tuttavia, questo non significa che limitarsi a una dieta restrittiva faccia bene al tuo metabolismo. Se non consumi abbastanza calorie, il tuo corpo entra in "modalità fame" che rallenta il tuo metabolismo in modo che possa conservare le sue riserve di energia.

Bere tè. La ricerca dimostra che il tè verde può aiutare a ridurre il peso e diminuire la pressione sanguigna. Bere tè verde prima di un allenamento può aumentare la resistenza, la velocità e la capacità, oltre a mettere in moto il sistema per bruciare più calorie.

Dormire bene. La privazione del sonno può influenzare i livelli di zucchero nel sangue e aumentare la resistenza all'insulina, inducendoti a mangiare troppo e rallentando il tuo metabolismo.

