Secondo un comunicato della Fimmg (Fondaczione italiana medici di famiglia) ogni medico, in Italia, ha somministrato in media oltre 240 dosi di vaccino ai propri assistiti.

Pertanto, al momento sarebbero 11 milioni le persone già vaccinate rispetto alle 18 milioni di dosi previste dal piano vaccinale.

Tommaso Majo, responsabile dell’area vaccini della Fimmg, ha dichiarato che le prime regioni a partire con i vaccini sono state Campania, Lazio, Sardegna, Sicilia e la Provincia autonoma di Trento. In fondo alla classifica, la Regione Piemonte che ha iniziato a partire dal 26 ottobre.

Le scorte di vaccini sono terminate in gran parte d’Italia e la richiesta per ogni medico generico ha superato ogni aspettativa. Quest’anno sono stati in molti a richiedere di essere vaccinati ed è stato richiesto anche il vaccino pneumococcico.