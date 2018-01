I 5 robot più impressionanti di oggi!

Il mondo della robotica e dell'intelligenza artificiale sta facendo enormi passi avanti di anno in anno. In questo video andremo alla scoperta dei 5 robot più impressionanti che abbiamo visto all'opera.

Si parte da una macchina che di umanoide non ha proprio niente: il Cane Robot della Boston Dynamics, che sembra la spaventosa creatura di un futuro distopico in cui i robot danno la caccia agli umani (a proposito, in una delle puntate dell'ultima stagione dell'acclamata serie targata Netflix, ovvero Black Mirror, c'è proprio una puntata in cui il protagonista cattivo ha proprio le sembianze di un Dog Robot).

E poi ancora, il robot bambino, la testa viva, la ballerina creepy per finire con Sophia, il primo robot dotato di intelligenza artificiale della storia che ha ricevuto la cittadinanza di uno stato, in questo caso dell'Arabia Saudita.

