Gli Oroscoppiati - oroscopo di febbraio per il segno dell'Ariete

Per questo segno bersagliato da Saturno in quadratura, Mercurio e Venere strizzano l'occhio la prima metà del mese. Bisogna approfittarne in amore e nel lavoro, per i Batticuori e per gli Oneri quotidiani. Fino al 10 Venere s'appassiona ai problemi di cuore dell'Ariete, sempre che riesca ad averne al di là della celebre tigna.

S'appassiona pure ai sogni d'amore, se mai riesca a non cambiarli dopo qualche turbolenta diatriba di coppia. Non sottovalutare mai gli arguti consigli della dea dell'amore: dall'11 in poi li elargisce solo in aramaico, che nel Google Translator diventa “arrangiati!" Meglio agire prima...