Gli ultimi anni hanno messo a dura prova la tensione degli investitori, specie quelli con più liquidità.

Nella ricerca trimestrale Global Wealth Management, relativa alla fiducia dei grandi investitori, sebbene prevalga un clima di maggiore ottimismo sull’andamento dell'economia, la preoccupazione originata dalla lunghissima guerra commerciale li spinge ad avere un atteggiamento più prudente per quanto riguarda gli investimenti.

In tale situazione, non così attratti dalla volatilità dei mercati rispetto a quanto molti credano, i grandi investitori preferiscono mantenere un approccio attendista, accumulando nuova liquidità che però non favorisce la crescita...