MONIL, giovane azienda brontese, vince il premio “innovazione prodotto” durante la manifestazione gourmet Golosaria tenutasi a Milano in questi giorni.

Il premio è stato aggiudicato grazie alla presentazione in anteprima di "Essenza Sicula", una particolare glassa di fico d'india da utilizzare come topping sui dessert o da abbinare a formaggi e salumi, un prodotto di alta qualità ottenuto grazie ad una lavorazione che dura oltre 24 ore.

Essenza Sicula nasce dal progetto della giovane imprenditrice Giusy Melardi di valorizzare un prodotto principe siciliano, il fico d’india, attraverso la rivisitazione di un’antica ricetta. Dopo cinque anni di studio e di sviluppo l’azienda è pronta a commercializzare questa dolce essenza dal gusto intenso ed unico.

Nel corso della manifestazione gourmet, Essenza Sicula ha ricevuto interesse da importanti aziende dolciarie italiane ed estere.



MONIL, attiva principalmente nella coltivazione e trasformazione della migliore frutta secca siciliana, del finger lime e di prodotti gourmet, esporta con successo in diversi paesi del mondo.