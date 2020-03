Sei pazienti ricoverati per coronavirus presso l'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta sono guariti dopo il trattamento con il farmaco Tocilizumab.

Lo ha reso noto il professor Paolo Maggi, direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive di quell'ospedale, facendo sapere che sono otto i pazienti trattati con il Tocilizumab.

Dei sei pazienti guariti, cinque sono stati dimessi mentre uno è in "divezzamento" dall'ossigenoterapia.

La "cura" tramite Tocilizumab è nata dalla collaborazione tra Istituto Pascale e ospedale Cotugno di Napoli, su intuizione del professor Paolo Ascierto - oncologo del Pascale di Napoli - che per primo ha impiegato il farmaco, non ancora disponibile sul mercato, nel trattamento dei pazienti in cui era stata diagnosticata una polmonite interstiziale causata dalla Covid-19.