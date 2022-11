È finito in parità, 1-1, il primo incontro della tredicesima giornata di Serie A che venerdì sera alla Dacia Arena ha visto di fronte Udinese e Lecce alla Dacia Arena.

Gli ospiti sono stati i primi a portarsi n vantaggio. Al 33' Gallo dalla sinistra crossa al centro, Colombo gira verso la porta friulana, ma la conclusione è ribattuta da Ebosse, però lo stesso Colombo - di proprietà del Milan - è il più rapido a riprendere il pallone ed infilare Silvestri.

Nella ripresa, l'Udinese aumenta la pressione e Falcone è costretto ad intervenire prima su Deulofeu e poi su Beto. Il pareggio arriva al 68', grazie ad un assist di Success finalizzato da Beto.

L'Udinese va vicina alla vittoria in chiusura di tempo con Falcone che di piede impedisce a Pereyra di segnare.

Con l'ennesimo pareggio, l'ultima vittoria per i friulani risale al 18 settembre, l'Udinese sale a 23 punti, mentre il Lecce si porta a 9, raggiungendo lo Spezia.





Così il tecnico di friulani nel dopo gara:

"L’Udinese è la prima squadra in Europa a recuperare le partite in una situazione di svantaggio, nel calcio può capitare, non è un problema. Io vedo una squadra presente, che crea e che gioca. Diamo continuità di risultato e muoviamo sempre la classifica. In questo momento ci stanno mancando solo le vittorie.Tutte le giornate vediamo le partite tirate fino all’ultimo. Non dobbiamo guardare gli altri, non sono una persona che cerco alibi. È stato un incontro teso, abbiamo mancato di lucidità in certi momenti. Abbiamo creato tante occasioni ed ai ragazzi faccio solo complimenti, perché hanno dato tutto. Faccio i complimenti anche a quelli che sono subentrati, si sono fatti trovare pronti.Il tridente Beto – Deulofeu – Success, è una soluzione in determinate partite. Sono tre punte importanti, hanno fatto un’azione bellissima nel gol e potevano anche segnare il 2-1.Non abbiamo le pile scariche. Se avessimo le pile scariche non faremmo queste prestazioni di grande intensità. Qualche giocatore non ha mai riposato e ci può stare che possa mancare di lucidità in qualche situazione".





Crediti immagine: twitter.com/Udinese_1896/status/1588852253670023169