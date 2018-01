Cineamatori under 25

Ticino. Cinemany, la rivista specializzata in cinema della Svizzera italiana, da spazio ai giovani appassionati con lo speciale dedicato alle produzioni amatoriali di ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni. Un’occasione per poter far circolare i propri cortometraggi autoprodotti e ricevere il parere di chi è abituato a recensire film. Lo spazio Young is better ha inoltre lo scopo di creare discussione intorno ai lavori delle giovani generazioni per scoprire cosa pensano i ragazzi e capire meglio quali sono i loro sogni, le aspettative, i problemi.

Cinemany mette a disposizione un articolo nel quale si potrà visionare il film e la recensione di un collaboratore che ne analizza gli elementi di comunicazione, della struttura narrativa e valuta l’originalità del messaggio.

Se hai meno di 25 anni e sei un videomaker amatoriale puoi inviare il tuo film e una scheda biografica a redazione@cinemany.ch per essere recensito in Young is better e confrontarti sia con i tuoi coetanei sia con chi, più maturo, fa questo mestiere da molto.

La partecipazione è gratuita e aperta ai videomaker under 25 di qualsiasi nazionalità.