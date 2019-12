Andrea Campisi è hair stylist dei Vip e ottimo consulente di immagine. Conosciamolo meglio.

Perché bisogna scegliere come hair stylist Andrea Campisi?

Io sono una persona molto umile e ne vado fiero. La consulenza di immagine è una cosa che non tutti fanno, è un aspetto molto importante e determinante sul risultato finale. Perché tutti coloriamo, tutti tagliamo i capelli e tutti acconciamo, però la differenza al giorno d’oggi la fa soprattutto l’ascolto e il creare attraverso tecniche, conoscenza e personalizzazione di aspetti quali cromia della pelle, carattere e struttura dei capelli un risultato che sia più unico e indiscusso per ogni singola persona che si affida a me.



E qual è il risultato finale?

Dopo che finisce il servizio, che sia un colore, un allungamento, che sia un taglio, che sia un servizio che la rende unica, lei, la cliente, la modella, la donna che si affida ogni volta e che va davanti allo specchio, deve essere innamorata della sua immagine. Deve cercare lo specchio per potersi vedere perché non vede l’ora di potersi ammirare. Questo è quello che caratterizza una consulenza di immagine globale.



Com’è cominciata la tua carriera?

Presto, quando avevo 15 anni. Ho lavorato presso parecchi saloni in tutta italia. Un aspetto che mi caratterizza è la mia umiltà e soprattutto essere una figura professionale ma soprattutto una figura allegra. L’allegria al giorno d’oggi è sinonimo di bellezza.

Quali sono i tuoi amici VIP?

Ne sono tanti, ne ho conosciuti tanti con i quali mi sento spesso. Tra cui Malena, Sarah Altobello, Mila Suarez, Iva Zanicchi : ho un bel rapporto con loro. Poi metti tu altri nomi.



Quali sono i segreti della bellezza per le tue acconciature?

Creare geometrie in stretta armonia con il viso, quindi rispettare la geometria del viso e anche armonizzare i colori del viso con il colore dei capelli. Il tutto si crea in un risultato dove tutti questi aspetti si devono sposare tra di loro per avere un effetto oltre che unico, armonico. Il segreto della bellezza per le mie acconciature è proprio individuare il concetto di bello in ogni persona ed esaltarlo. Per me il concetto di bello non vuol dire nascondere i difetti ma rendere i difetti armoniosi, di conseguenza pregi. Questo aspetto è molto importante.



Come riesci a essere sempre moderno e a passo con i tempi?

Semplice, io lavoro come stilista e ambasciatore per Mitù. È un gruppo di Wella professional Italia. E giro per tutta italia insieme ad altri colleghi come stilista ed eroghiamo servizi di collezione moda e di consulenza di immagine. I vip come le persone comuni, dove ti possono trovare?

Ho un salone a Pesaro.



Prossimi progetti?

Voglio aprire altri saloni in tutta italia, mi muovo anche io come freelance nel week end per personaggi VIP dello spettacolo ed eventi, ma la mia priorità sono i miei super fantastici clienti. Che sono per me prima di tutto persone che si affidano a me per far sì che non siano solo più belle ma felici e a volte la felicità si ottiene veramente con poco , se si ha un pizzico di umanità in più rispetto agli altri. E ovviamente estrema professionalità e tecnica.