Gli EDUEXPOS, i saloni dell'orientamento per lo studio all'estero, arrivano tra pochi giorni a Milano e a Roma, portando con sé tutte le informazioni necessarie ai ragazzi che vogliono intraprendere percorsi di studi all'estero.



Il 28 e il 29 ottobre, Milano e Romaospiteranno il salone dell'orientamento più grande d'Italia, EDUEXPOS. La fiera è rivolta a tutti coloro che hanno intenzione di intraprendere un percorso di studi all'estero: qui gli studenti potranno trovare alcune tra le 100 Università più prestigiose al mondo!

Numerose le opzioni: sarà possibile scegliere tra corsi di lingua di breve e lunga durata, Università internazionali, corsi di laurea triennale e specialistica, MBA, Master, scuole superiori, esperienze au-pair, programmi di studio e lavoro, dottorati e tanto altro.



Gli EDUEXPOS – in un solo giorno! – danno la possibilità unica di valutare e ottenere un colloquio con più di 30 istituzioni scolastiche provenienti da tutto il mondo: USA, Canada, Regno Unito, Australia, Olanda, Danimarca, Spagna e altri.



Durante la fiera si potrà ottenere un incontro con l'Aarhus University, la migliore della Danimarca e la Leiden, che vanta una delle migliori facoltà di Arti e Scienze Umanistiche del mondo, oltre che 16 premi Nobel tra i suoi studenti!

Ci sarà l'University of California Irvinee la Groningen, dei Paesi Bassi: una delle migliori 80 al mondo. Presente all'appello anche l'University of Essex, tra le 30 migliori del Regno Unito, la quale offre interessanti programmi di intercambio, coprendo anche le tasse universitarie. Non mancheranno Università tedesche e francesi con i loro programmi dedicati agli scambi internazionali.



All'evento partecipano anche diverse strutture governative: l'Ambasciata del Canada in Italia, il DAAD del Governo Tedesco, il Education USA del Governo degli Stati Uniti, CampusFrance del Governo Francese e l'Education New Zealand, dalla Nova Zelanda.



L'evento è gratuito e per partecipare basta registrarsi su EventBrite:

Roma: eduexporoma.eventbrite.com

Milano: eduexpomilano.eventbrite.com



L'anno scorso oltre 4000 studenti hanno partecipato agli EDUEXPOS. Secondo il report dell'evento, il 60% dei partecipanti rientrano nella fascia d'età tra i 20 e i 30 anni, seguono gli over 40, sicuramente genitori pronti ad accompagnare i propri figli in un percorso tanto importante. Le ragazze risultano le più pronte a partire, costituendo il 68% dei partecipanti.



I programmi più richiesti sono, nell'ordine: master e laurea specialistica, corsi di lingua, laurea triennale, diploma superiore, MBA e dottorato. Richiestissimi i corsi di inglese che coprono quasi il 100% delle richieste. Seguono francese, tedesco, spagnolo, arabo e cinese. Le destinazioni preferite dai partecipanti dell'ultima edizione dell'EDUEXPOSnel 2017 sono state: Regno Unito, Stati Uniti, Germania ed Australia seguono Francia e Canada.





Gli EDUEXPOS ti aspettano a

- ROMA:

Lunedì 28 ottobre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18

Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna (Via Alibert, 5).



- MILANO:

Martedì 29 ottobre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18

Centro Congressi Palazzo delle Stelline (Corso Magenta, 61).



Sito web dell'evento:

www.eduexpos.com/italia2019



Invito su

Roma: eduexporoma.eventbrite.com

Milano: eduexpomilano.eventbrite.com

Facebook: www.facebook.com/edufindme





Riguardo EDUEXPOS e EDUFINDME

EDUEXPOS è il più grande evento al mondo dedicato alla promozione degli studi all'estero. La fiera viene organizzato in più di 48 città, in 25 paesi e tocca 4 continenti: Europa, America, Asia e Africa.

Nel 2018, oltre 225.000 studenti in tutto il mondo hanno cercato la loro prossima destinazione educativa con EDUEXPOS.