Con la vittoria per 2-0 ottenuta ai danni dl Crotone, grazie alle reti segnate nella ripresa da Eriksen e Hakimi, l'Inter si porta ad un passo dal conquistare matematicamente lo scudetto per la stagione 2020/2021. Con gli attuali 82 punti in classifica ed un eventuale passo falso dell'Atalanta, i nerazzurri potrebbero addirittura vincere il campionato di Serie A già in questo turno.

Al contrario, il Crotone è già matematicamente in Serie B, con i suoi 18 punti e quattro partite ancora da disputare.

Lotta serrata, invece, tra 10 squadre - solo in linea teorica, perché i 15 punti ancora disponibili coinvolgono aritmeticamente anche Sampdoria e Verona - nella lotta per non retrocedere.

Nel primo dei due anticipi di sabato, Verona e Spezia hanno pareggiato 1 - 1. E' stata una gara equilibrata, con il risultato che mi è sbloccato nella ripresa con Salcedo che ha portato in vantaggio i padroni di casa, mentre è stato Saponara a siglare il pari prima dello scadere con un diagonale che passa sotto le gambe di Silvestri.

Con il pareggio odierno gli scaligeri interrompono una serie di quattro sconfitte consecutive, mentre lo Spezia conquista un punticino utile, ma non decisivo, considerando che negli ultimi quattro turni dovrà affrontare Napoli, Torino e Roma, oltre a dover disputare il derby con la Sampdoria.





Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1388540154953011204