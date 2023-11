Il Napoli ha finalmente ufficializzato la "non notizia", tanto era oramai scontato, dell'esonero del tecnico Rudi Garcia dalla guida della prima squadra.

Questo il comunicato:

"La Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia.A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi".

In Serie A il Napoli è quarto in classifica a -10 dalla prima, l'Inter. In Champions , salvo sorprese, gli azzurri, seppur come secondi del proprio gruppo, hanno la quasi matematica certezza di potersi qualificare alla fase ad eliminazione.

A pesare sulla sorte di Garcia, sono state soprattutto le tre sconfitte casalinghe subite dalla sua squadra contro Lazio, Fiorentina e... Empoli, accompagnate da una scarsa sintonia - almeno in base alle apparenze - sia con la squadra che con la tifoseria.

La proprietà ha scelto di sostituirlo con una soluzione ponte, con eventuale riconferma, per arrivare a fine stagione. I candidati erano Tudor e Mazzarri. De Laurentiis ha ritenuto che il secondo, anche perché spare fosse meno caro, sia il più adatto per la panchina del Napoli, dove tornerà dopo la prima esperienza conclusasi dieci anni fa.





Crediti immagine: twitter.com/sscnapoli/status/1724445696579825721/photo/1