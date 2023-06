Domenica 2 luglio ecco già dal pomeriggio il party Paradise, organizzato da Inchiostro Restaurant allo Ziba Hotel di Peschiera del Garda. In console c'è il sound house e decisamente scatenato di Miki Garzilli, professionista del suono che non ha bisogno di presentazioni. Alle Percussioni c'è invece Claudia Giuliani, che con il suo ritmo crea energie uniche. Dress Code total white, già dalle 14. Paradise porta sul Garda l'atmosfera dei party di Saint Tropez e pure di quelli di Ibiza... e dintorni. Bollicine, grande musica, esclusività, performance... e chi più ne ha più ne metta.



Miki Garzilli, che ha regalato negli anni la sua voce anche spot di successo assoluto, ha suonato a Ibiza, Mykonos e nei migliori club italiani, tra cui il Sesto Senso ed il Dehor di Desenzano. Per anni è stato organizzatore e promotore del Moorea Party in quel di Saint Tropez, la festa che ogni 14 luglio celebra a suon di house music la festa nazionale francese. "I Feel Good", su Radio Studio Più, sono in pratica 180 minuti dedicati all'infotainment, con molti spazi dedicati alla musica dance ed un'interazione sistematica con gli ascoltatori tramite WhatsApp. All'inizio di ogni ora, ecco 20 minuti chiamati Party Time, con il meglio della musica elettronica attuale... e non.