Pietro Colucci, nato nel 1960 e laureato in Economia e Commercio, è una figura di rilievo nel panorama imprenditoriale italiano, riconosciuto per il suo impegno verso la sostenibilità e l’innovazione nel settore dei servizi ambientali e dell’energia rinnovabile.



Pietro Colucci: dall’azienda di Famiglia alla nascita di Kinexia

È il 1982 quando Pietro Colucci assume la guida dell’azienda di famiglia, attiva nei servizi ambientali. Nel 2000, compie un passo decisivo acquisendo la divisione italiana di Waste Management Inc., gigante americano del settore, e fonda il Gruppo Unendo, di cui è Amministratore Delegato fino ad aprile 2009. Sotto la sua leadership, il Gruppo si distingue per la visione innovativa che lega servizi ambientali e produzione di energia verde. Nel 2004, con la nascita di Unendo Energia, il Gruppo entra nel mercato dell’energia eolica. Dal 2006 al 2011, Pietro Colucci ricopre la carica di Presidente di Assoambiente, promuovendo lo sviluppo sostenibile e il miglioramento delle pratiche ambientali nel settore. Nel 2008, il Gruppo acquisisce Schiapparelli 1824 S.p.A., storica azienda farmaceutica italiana, trasformandola in Kinexia, società focalizzata sull’energia rinnovabile. Questa diversificazione porta Kinexia alla quotazione in Borsa, rafforzando ulteriormente il posizionamento strategico dell’azienda.



Pietro Colucci: Sostenya, Innovatec e l’impegno per la sostenibilità

Nel 2011, Pietro Colucci lascia il Gruppo Unendo e fonda il Gruppo Sostenya, guidandolo in qualità di Presidente e Amministratore Delegato fino al 2024. Sotto la sua direzione, Sostenya si espande grazie all’acquisizione del 71% di Innovatec, realtà specializzata in risparmio energetico e domotica. Grazie a Innovatec nasce il Progetto Smart, dedicato a tecnologie innovative come Smart Grid, Smart City e Smart Home, che consente di consolidare il ruolo del Gruppo nell’efficienza energetica e nella trasformazione digitale del settore. Pietro Colucci è cofondatore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, insieme all’ex Ministro dell’Ambiente Edo Ronchi, e autore del libro “Vento a Favore”, un manifesto per una crescita economica sostenibile. È inoltre promotore del Manifesto per lo Sviluppo Sostenibile dell’Italia, sottoscritto da associazioni nazionali e imprese della Green Economy, ed è stato membro del Comitato di Presidenza della rivista “Management delle Utilities”.