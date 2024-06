Bellingham non si ferma più: l'Inghilterra batte di misura la Serbia

Dal Real Madrid all'Inghilterra, dalla Champions League all'Europeo: cambia la maglia, cambia la squadra e cambiano le competizioni, ma Jude Bellingham continua a segnare gol decisivi.

Gli inglesi hanno battuto 1-0 la Serbia di Vlahovic proprio grazie a una rete al 13' della stella classe 2003. Vittoria meritata per la Nazionale del ct Southgate, che ha dominato per 20 minuti e poi ha tenuto bene botta, colpendo pure una traversa nella ripresa con Harry Kane.

Nel secondo tempo il match si fa più equilibrato, Alexander-Arnold scalda i guantoni a Rajkovic con un bolide centrale al 55', ma soprattutto Kane colpisce una traversa clamorosa con un perfetto colpo di testa su palla morbida di Bowen. Anche in questo caso decisiva la deviazione dell'estremo difensore serba al 77'. Dalle parti di Pickford si registra solamente un tentativo di Vlahovic all'82', ma lo squillo del centravanti juventino trova la puntuale risposta del portiere inglese. Niente da fare per Milinkovic-Savic e compagni, che escono dal campo giustamente sconfitti proprio contro i vicecampioni in carica.



Clamoroso Kvara! L'agente e il padre annunciano: "Vogliamo andarcene da Napoli! La priorità è giocare la Champions"

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del media georgiano Sport Imedi.

II procuratore georgiano ha dichiarato l'intenzione di cambiare club da parte del suo assistito: "Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions”.

A parlare a Sport Imedi è stato anche il padre di Kvara, Badri Kvaratskhelia: “Non voglio che resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere”.