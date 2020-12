In diminuzione per Natale il numero di nuovi casi Covid che nelle ultime 24 ore sono stati 10.407, con soli 81.285 tamponi effettuati, circa la metà in meno rispetto al giorno precedente.

Rimane pertanto stabile a 12,80 (ieri al 12,49) la percentuale odierna di contagiati in rapporto al numero di tamponi effettuati. Il totale dei contagiati è arrivato a 2.010.037.

Tra le regioni con il maggior numero di casi il Veneto, con 2.523 nuovi positivi, Emilia-Romagna (1.756), Lombardia (1.606), Lazio (1.123).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 570.377 (ieri 579.886). Tra i positivi, 2.563 (ieri 2.584) sono in cura presso le terapie intensive dove si registrano 133 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, 23.157 (ieri 24.402) sono i ricoverati con sintomi, mentre sono 544.657 in isolamento domiciliare.

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 1.386.198 (ieri 1.377.109).

Oggi sono 261 i decessi, con il totale che sale a 71.620.