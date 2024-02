In un panorama imprenditoriale in continuo movimento, la capacità di distinguersi rappresenta il vero valore aggiunto di ogni azienda. Oggi abbiamo il piacere di conversare con il rappresentante della NEW RIVAUTO, un'azienda che si distingue nel settore automobilistico non solo per la qualità e l'affidabilità dei suoi prodotti ma anche per una passione trasmessa di generazione in generazione. Attraverso queste domande, esploreremo insieme la missione, i sogni futuri, l'importanza di eventi esclusivi e il legame personale con la musica, offrendo uno sguardo approfondito su ciò che rende NEW RIVAUTO unica nel suo genere.





“Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?”

Buonasera, la missione della NEW RIVAUTO è quelladi accontentare il cliente sulla scelta del prodotto e sull’affidabilità dello stesso. Ciò che ci distingue è sicuramente la passione per questo settore che viene portata avanti da generazioni.

“Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?”

Progetti ce ne sono tanti, uno di questi è quello di espandere l’azienda NEW RIVAUTO su tutto il territorioNAZIONALE. Chi di noi non ha un sogno nel cassetto, anche io ho il mio, ma per scaramanzia preferisco custodirlo ancora lì.

“Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?”

Poter partecipare a quest’evento è sicuramente un’emozione indescrivibile, per me è un grande onore essere qui e poter partecipare ad uno degli eventi italiani più importanti. L’aspettativa è sicuramente quella di avere maggiore visibilità in modo da far conoscere le capacità e la professionalità mia e del mio team, e ovviamente la vasta disponibilità del parco auto accessibile a tutti

“In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?”

La musica noi napoletani l’abbiamo nel sangue è come una compagna di vita, ri regale tante emozioni. Sicuramente tra gli artisti di mia preferenza ci sono il grande Claudio Bagliani e da buon napoletano Gigi Finizio