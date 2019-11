Il PROGETTO Artisti MAG promotore di un importante programma di valorizzazione dell’arte italiana e dei suoi artisti.

Grande successo per la mostra collettiva Impressioni d’Autore, Prima Edizione del “Progetto Artisti MAG”, conclusasi sabato 26 ottobre 2019.

L’esposizione, negli spazi della Life Art Gallery, ha proiettato i visitatori all’interno di magiche atmosfere alla scoperta di opere, figurative e astratte, giunte a Battipaglia (SA) da tutta Italia. La mostra dei circa cento artisti emergenti, in pochi giorni, dal 21 al 26 ottobre, ha riscosso un notevole interesse di pubblico, registrando un boom di presenze soprattutto durante il weekend, con un’affluenza di oltre mille persone.

Nella serata conclusiva si è tenuta la conferenza stampa presieduta, oltre che dai giornalisti di varie regioni italiane, anche da figure politiche della provincia salernitana. Il prestigioso Comitato Scientifico ha esposto con chiarezza e precisione l’importanza del fitto programma PROGETTO Artisti MAG e, allo stesso tempo, ha spiegato tutti gli sforzi che la joint venture tra le gallerie LIFE ART GALLERY, SPIRALE MILANO e ART&CO MUSEUM, sta facendo per dare visibilità agli artisti contemporanei. A dar voce al progetto il Direttore Artistico della Life Art Gallery Mirko Mele, il Presidente di Spirale Milano e Spirale d’Idee Massimo Ferrarottii, il Direttore Tecnico Simone Viola e il Direttore Artistico Tiziano Giurin di Art&Co Museum di Lecce e Parma, i Produttori Marcella Lupo e Massimo Favia di Ismaele Film.

Massimo Ferrarotti ha sottolineato: “La nostra mission è quella di dare un’opportunità a coloro che utilizzano un medium espressivo artistico per protestare, per raccontare e raccontarsi, per tracciare una linea del nostro tempo. In questa serata abbiamo illustrato ai Media come affiancheremo gli artisti e quale sarà il percorso in cui li guideremo. Significativo anche il dialogo diretto intrapreso con l’industria cinematografica dove, grazie al product placement, la filmografia italiana potrà raccontare l’artista o le sue opere. Invero, con la pellicola si abbattono definitivamente le barriere di comprensione dell’arte contemporanea. Una nuova era artistica che sdogana le immagini dell’artista e lo consacra attraverso un mezzo nuovo e universale”.

Il PROGETTO Artisti MAG, vera e propria piattaforma di promozione, già da questa prima mostra ha raggiunto l’obiettivo auspicato: sensibilizzare e diffondere l’arte del presente coinvolgendo quote sempre più numerose e diversificate di cittadini e turisti, portandoli a riflettere sull’importanza del valore degli artisti contemporanei.

L’esposizione, frutto di un progetto complesso e ambizioso, lancia le basi per una sinergia nuova tra gallerie e artisti.

Mirko Mele, Direttore Artistico della Life Art Gallery, entusiasta, ha dichiarato ai giornalisti la sua piena soddisfazione per la straordinaria riuscita di questo primo step del progetto.

Al termine della conferenza stampa si è dato il via all’esclusivo MAG Party, dove gli oltre quattrocento ospiti che affollavano la galleria hanno avuto la possibilità di conoscere personalmente gli autori e le loro opere.

Molto emozionante e accattivante il live painting del maestro Paolo De Cuarto, Testimonial d’eccezione della serata. Nipote del celeberrimo maestro Mimmo Rotella, De Cuarto - considerato anello di congiungimento tra la Pop Art e il Nouveau Réalisme -, ha realizzato l’opera “Il tatuaggio della memoria”.

La rete di Gallerie coinvolte in questo progetto attua da anni una nuova politica per abbattere le barriere di fruizione ed aprirsi all’attuale mercato globale. Con le sedi negli States, a Miami e New York, e in Italia, a Padova, Milano, Parma, Lecce e Battipaglia, dedicano i propri spazi mediante attività galleristiche d’eccellenza, finalizzate a moltiplicare la voce dell’artista in maniera esponenziale.

Gli artisti più talentuosi avranno la possibilità di esporre i propri lavori, attraverso mostre personali o collettive, all’interno di prestigiosi musei nazionali, come il Lu.C.C.A., la REGGIA di Caserta, il MARCA di Catanzaro e la REGGIA di Monza.

Alla serata sono intervenuti, il Sindaco di Battipaglia, gli Assessori alla Cultura dei Comuni di Eboli e Pontecagnano Faiano e il Presidente del Consiglio Comunale di Capaccio Paestum. La direttrice di ARTEiNWorld, Lorella Pagnucco Salvemini, soddisfatta, ha voluto interfacciarsi con gli artisti e visionare dal vivo le loro opere.





In questa programmazione a lungo termine vedremo la valorizzazione di dotati ed estrosi artisti contemporanei che potranno, così, avere visibilità. Gli artisti coinvolti non solo saranno protagonisti di una serie di eventi mirati nelle fiere d’arte italiane più importanti e negli spazi della MAG a Milano e Padova, in quelli della MAG Art&Co Museum a Lecce e Parma e in quelli della MAG Life Art Gallery di Battipaglia, ma vedranno le loro opere intersecarsi in un complesso sistema di relazioni, oltre alla pubblicazione su un catalogo personale e su importanti riviste d’arte. Il panorama dell'arte è dunque fortemente cambiato e finalmente trova la sua legittimazione. Una grande sfida nel mondo contemporaneo tra globalizzazione, educazione alle arti e dialogo interculturale.

Mirko Mele, a chiusura dell’evento, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa Prima Edizione e, commosso, ha brindato alle nuove promesse dell’arte, veri protagonisti della mostra collettiva Impressioni d’autore. Il PROGETTO Artisti MAG si fa promotore di un importante programma di valorizzazione dell’arte italiana e dei suoi artisti: proiettando l’arte verso nuovi orizzonti, apre percorsi pioneristici, garantendo la trasmissione del patrimonio artistico contemporaneo alle future generazioni.

ph credits Carlo Piersanti

Artisti e Opere esposte alla collettiva “Impressioni d’autore”:

Marlen Afef Altodè, Amalfi coast

Adalgisart, Pericolo / Sensoriale / Occhi

Alessandro Allegra, T.T.

Cosimo Allera, Pegaso

Gianfranco Amodeo, Il distacco per una attrazione permanente

Luigi Aricò, Guerriero

Mariacristina Ascarelli, Spicchi di luna

Michele Barbaro, Polvere nera

Marco Barberio, Joffrey ballet

Graziella Belfiore, Speculum magica

Giovanni Boccia, Nel ventre della vita

Lucia bonelli, Grembo materno eterno

Laura bruno, Falcone e Borsellino

Ute bruno, Vibrant faces

Letizia Caiazzo, Omaggio a Totò n.5

Mario Cammarano, Omaggio a Andy Warhol

Daniela Capuano (Fiò), I sogni sono ali

Concetta Carleo, Pausa

Umberto Carotenuto, Venere dormiente

Angela Catucci, Indifferenza

Flora Cefalo, Amaranta

Nadia Cesarini, Introspezione

Anna Ciufo, Il trionfo del razionale

Gino Colapietro, Plastica, solo plastica

Adriano Cuozzo, Obiettivi

Alex Da Torres, Le future regine del mare

Giorgio della Monica, il sogno di Icaro

Maria Di Taranto, Gli amanti

Nina Esposito, Amor, Ch'a nullo amato amar perdona - tra voglie e timori

Piero Fabris, Rosoni in dimensione celestiale della tradizione

Francesco Fai, Cesareo / Concepimento

Claudio Fezza, Energia creativa

Rodolfo Fincato, Assemblaggio di una piramide - new day

Giuliana Maria Maddalena Fusari, Lieto - Glad

Maurizio Galasso, Omaggio a Albert Einstain

Cinzia Gaudiano, Donna (s)velata

Lena Gentile, Nel Buio -- Donna

Emanuela Giacco, Alchemy.0

Marco Gizzi, Ariete

Gianfranco Gobbini, stromboli

Giovanni Paolo Jannelli (jagi), Ricordando Firenze

Andrea La Casa, Anime di Cleopatra

Geraldo La Fratta, Cupido 22

Felice LA Sala, Fiesta

Antonio Lanzetta, Fragments of life

Mina La Rocca, Verso l'anima

Maria Giovanna Laurita, Elisabetta

Nicoletta Lembo, J'ador

Matteo Lepore, Bud Spencer

Serena Lobosco, Amadriade

Gabriele Magrì, Vito bellavita

Vittorio Magrì, Il bambino interiore

Maria Grazia Mancino, L'infinito dentro me

Alfonso Mangone, Attraverso città Bari

Chiara Maresca, The Roses in the fragments

Rosy Marino, Attese

Elvio Miressi, Energia dal big bang

Nicola Morea, Flow Art 4.0 Isole nella corrente

Andrea Natale, La città sull'albero

Franco Paletta, Corpo vuoto luminoso

Alessandro Parisi, Bronzo A

Anna Pellegrino, Il ratto di Proserpina - consolazione

Luigi Pilato, Brigitte Bardot

Gianluigi Pitrolo, Prospettiva di Carrubi

Ezio Ranaldi, Nudo con luce rossa

Alfredo Razzino, L'’adolescente Addormentata

Luigi Redavide, Il resto del mio tempo

Maurizio Rinaudo, Gualti1

Francesco Russo, 4 colors

Glenda Safonte, Fuori di me

Maddalena Saponara, Anne

Vito Sardano, I miei pensieri

Antonella Scaglione, Einstein

Elia Severino, Evoluzione

Luigi Sinisgalli, Ti prego fermati

Elvira Sirio, il ritorno dalla fonte

Cristina Sodano, Pensiero d’autore

Francesco Tafuri, Maternità sacrale

Vìttorio Tapparini, Larghe vedute

Roberto Tastardi, White Lennon

Giorgio Varani, Maternità

Pino Viscusi, La Luce Solare in Lichtenstein

Immacolata Zabatti, l'ulivo del salento