Per iniziare il 2024 in maniera indimenticabile, "Ai Chiostri Milano" avrà luogo la serata più esclusiva del panorama meneghino.

Ci troviamo a Milano in via San Barnaba, a dieci minuti dall'abside del Duomo, alle spalle del Tribunale, a pochi passi dalla Rotonda della Besana in un ex convento del 1400.

Qualcosa di simile ad un'oasi silenziosa, al riparo dal rumore di fondo metropolitano, qui potrete scoprire un luogo fuori dal tempo dove trascorrere una serata unica nel suo genere.

In un luogo storico, nel Chiostro più illustre, quale il Salone degli Affreschi, antico refettorio del Convento, avrà luogo il Belle Epoque Gala Dinner, la serata luxury dove gli Ospiti verranno trasportati nell'affascinante mondo dello Swing, del Jazz e del Burlesque in stile Moulin Rouge.

La favola inizierà con il Red Carpet immortalato dagli scatti fotografici della rivista internazionale Beyond the Magazine, media partner della serata, per poi proseguire nella Sala degli Affreschi, dove vi attenderà l'aperitivo conviviale.

Il menu prevede un viaggio nei sapori offrendo una raffinata sperienza gastronomica, accompagnata da musica e Show.

Ai Chiostri Milano ha scelto il meglio dell'intrattenimento di classe per far rivivere ai propri Ospiti il fascino della "Belle Epoque": la band Lady Dillinger e la camaleontica performer Miss Kiki Minou.

Il gruppo Lady Dillinger è formato da musicisti che hanno solcato i palchi del Blue Note di Milano, del Milestone di Piacenza, del Jazz Club di Torino, e dell'Umbria Jazz.

La performer Miss Kiki Minou è stata premiata "Best Uprising Burlesque Performer", ha solcato il Red Carpet al Festival del Cinema di Venezia, si è aggiudicata il primo posto al Burlesque Festival Party 2023 e si è esibita al Teatro Strehler in occasione del Mix Festival. E' presente nello Yearbook delle Burlesque Performer più iconiche, insieme a nomi d'eccellenza come Dita Von Teese e Miss Baby Daisy.

Un'occasione unica quella de "Ai Chiostri Milano" per immergersi nella bellezza dell'arte della location, rivivere il divertimento di un'epoca d'oro e godere di uno Show unico in tutto il panorama meneghino

E dopo la mezzanotte ci si scatenerà al ritmo del DJ Set!

Tra i partner tecnici della serata citiamo Riso Gallo, Tenute Zenato, Valente Jewelry, BiZeta Milano.

L'esclusivo evento inizierà alle ore 19:30 con il "welcome cocktail". Successivamente inizierà il Belle Epoque Gala Dinner con la cena placée e Show, riservata a 100 selezionati ospiti. Valore della serata Euro 250,00 solo su prenotazione prevendita a: [email protected] e fino ad esaurimento posti.