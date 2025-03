“Buco” è il nuovo singolo di CCE, disponibile dal 28 marzo nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica Up Music Studio.

“Buco” è il suono di un’assenza -spiega l’artista- il battito silenzioso di qualcosa che non c’è più. È il vuoto che resta quando una storia finisce, quando le parole smettono di riempire gli spazi e l’eco di un ricordo si fa più forte del presente. Sospesa in una melodia che sembra cercare una via d’uscita dal dolore, senza però trovarla del tutto. Ogni nota è un passo incerto tra la paura di fallire ancora e il bisogno di riscoprirsi interi. “Buco” non è solo una canzone, ma un’immagine, un respiro, un momento sospeso nel tempo in cui tutti, almeno una volta, ci siamo ritrovati.

Federico Ciceroni, conosciuto come CCE, è un artista sabino di 24 anni. Nasce a Narni (TR), il 08/07/2000 e sin da giovane si appassiona di arte, fotografia, cinema e musica. Si dedica a creare opere che lo rappresentano al 100%, cercando sempre l'autenticità. Descrive il suo processo creativo come un modo per mettere in ordine i suoi pensieri e riflettere sulle sue esperienze personali. CCE è un creativo che ama sperimentare, specialmente con la sua musica. I suoi lavori, definiti "Trip", sono viaggi introspettivi che esplorano emozioni complesse e rivelano vulnerabilità e forza, utilizzando una varietà di tecniche artistiche per esprimere le sue verità interiori.

https://www.instagram.com/cce_trip_totale

https://open.spotify.com/intl-it/track/13bln8wPjng9opxCl2MfDA