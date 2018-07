"Il Duello", nuovo romanzo di Anna Lisa Del Carlo

Esce “Il Duello” di Anna Lisa Del Carlo, una storia appassionante, ispirata a fatti realmente accaduti, ambientata nell'incantevole cornice della piccola località termale toscana. Personaggi e modi di altri tempi si sposano in un’intrigante trama costruita con arguta intelligenza.

Bagni di Lucca, 1841: Durante la festa al Club organizzata dai coniugi Stisted per finanziare la costruzione del nuovo cimitero anglicano, l’ennesimo litigio tra l’affascinante e imbroglione William Crook, protetto del duca Carlo Ludovico e il banchiere Edward Plander, si conclude con una sfida a duello. Ma il duello si trasformerà in un misterioso omicidio. Il corpo esanime di Willian Crook viene rinvenuto sul ciglio di una strada. Crook aveva dei nemici? Chi è l’assassino? Quale è la causa di tanta ferocia? Ci sono complici?Qualcuno dei vicini ha sentito o visto qualcosa? L’abile tenente Bedini sarà impegnato a capire chi, tra tanti illustri sospetti, sia l’assassino.

Anna Lisa Del Carlo è nata e vive a Lucca. Laureata in Lettere, collabora da anni con riviste di spettacolo e cultura e insegna nelle scuole secondarie. Appassionata di storie di vita, ha pubblicato nel 2014 un saggio sul genere autobiografico e un racconto per un’antologia dedicata alle donne. Inoltre collabora a progetti di scrittura autobiografica per ragazzi e adulti.

Il romazo “Il Duello” di Anna Lisa Del Carlo è edito dalla casa editrice Il Seme Bianco. ll Seme Bianco è un’intuizione che ha trovato terreno fertile nella condivisione di intenti e nel desiderio di coltivare idee veloci, dai risultati tanto immediati quanto duraturi.



Fondamentale è stato l’incontro tra Michele Caccamo e Pietro D’Amore, partner con la casa editrice Castelvecchi, insieme hanno creato una squadra coesa, eterogenea e compatta il cui obiettivo è far crescere talenti e muovere il mondo editoriale verso la creazione di opportunità, con uno sguardo attento al mestiere dello scrittore.