Secondo alcune stime la stagione turistica 2022 per gli operatori iberici dovrebbe essere buona. Si prevede che il fatturato dovrebbe arrivare molto vicino, quasi il 90%, a quello degli anni precedenti la pandemia.

Il settore su cui si sta puntando molto è quello dei viaggi nazionali.

Per questo il 15 giugno uscirà, preceduta da un evento speciale a Madrid, la nuova edizione di Escapate cerca (pubblicazione multimediale su carta e in digitale di Prensa Iberica dedicato al turismo locale), che, come dice il nome che potremmo tradurre, con un po' di libertà, in Viaggiare vicino, è una sorta di guida al turismo locale.