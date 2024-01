Ai Critics Choice Awards di quest'anno è finita 8 a 6 tra Oppenheimer e Barbie che si sono divisi i principali premi.

Il primo ha vinto nelle categorie miglior film, miglior regia, miglior attore non protagonista (Robert Downey.jr.), miglior fotografia, miglior cast, miglior montaggio, migliori effetti speciali, miglior colonna sonora.

Il secondo invece nelle categorie miglior commedia, miglior trucco e acconciatura, miglior scenografia, migliori costumi, miglior canzone, miglior sceneggiatura originale.

Tra i verdetti più interessanti in chiave previsioni per gli Oscar: la vittoria di Paul Giamatti (The Holdovers) per la categoria Miglior attore che apre ad una possibile sfida con Cillian Murphy (Oppenheimer) e Bradley Cooper (Maestro). Tra quelli inattesi: miglior trucco, miglior canzone, miglior adattamento.