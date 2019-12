Anche quest'anno la società sportiva Rari Nantes Cagliari ha organizzato la sua festa natalizia.

Il "Rarantino 2019" sarà una serata in allegria per tutti gli atleti della società. E come ogni anno saranno premiati gli atleti che si sono maggiormente distinti nella precedente stagione sportiva (2018/2019).

L'evento annuale per la prima società sportiva di Cagliari si svolgerà presso la propria sede sociale mercoledì 18 dicembre a partire dalle ore 18.