Il termine grey market si riferisce ad un settore in cui gli asset non vengono negoziati legalmente.

Gli asset in questo caso non vengono scambiati in modo convenzionale, avvenendo attraverso canali di distribuzione diversi da quelli ufficiali.

Questo fenomeno si verifica quando i mercati vengono venduti in modi che violano le politiche di distribuzione del produttore o del titolare dei diritti.

Il funzionamento del grey market può cambiare notevolmente a seconda del settore e degli asset coinvolti.

Gli asset possono essere comprati in paesi dove i prezzi sono più bassi e poi rivenduti in paesi dove i costi sono decisamente più alti.