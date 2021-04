In data 7 aprile 2021 si è tenuta una conference call organizzata dal Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Confapi, rappresentata dal vicepresidente Fabrizio Cellino, da Marco Mariotti, componente della Giunta di presidenza, da Carlo Maria Martino e Roberto Palasciano, di Confapi Industria Puglia e Confapi Industria Taranto, ha avuto un ruolo fondamentale in questo importante dibattito.

È stata questa l'occasione per portare il contributo di competenze e l'esperienza diretta della Confederazione nel settore siderurgico e dell'acciaio, uno dei cardini dell'economia nazionale.

È emerso che le aziende stanno scontando non solo il rialzo dei prezzi, ma anche la scarsità delle materie prime ed è stata sottolineata l'importanza di mantenere nel settore asset strategici nazionali nell'ambito di un piano industriale manifatturiero sul quale investire, anche tenendo conto dei fondi del recovery plan.

Ovviamente sono state riportate anche le istanze delle numerose PMI dell'indotto del territorio.

Il presidente di Confapi Puglia, l’ingegner Carlo Maria Martino si è espresso in tal modo nel corso della video conference:

“Mi auguro che il governo possa concludere le trattative con Arcelor Mittal per poter conferire a Taranto e a tutto l’indotto la tranquillità necessaria per creare solide certezze in un futuro vicinissimo in cui si aumenti la sicurezza dei lavoratori, si incentivi la tutela ambientale e si incrementi la produttività.Sono certo che l’azione combinata delle PMI del territorio con una realtà strutturata come AMI porterebbe grandi risultati.Spero, altresì, che si risolva al più presto l’annosa questione dei pagamenti in sospeso tra AMI e le tante PMI, già sofferenti per il difficile periodo storico.”