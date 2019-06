Fine settimana con il treno del gusto e la notte romantica a Petralia Soprana

Fine settimana con il botto nel paese più Bello d’Italia. Tanti gli appuntamenti previsti per il weekend che spaziano dal “gusto” alla riflessione culturale al momento romantico passando per l’artigianato.



Si inizia sabato mattina con un convegno organizzato dalla Fidapa e dall’ordine degli psicologi che si terrà a Palazzo Pottino e tratterà il tema della bellezza sulle Alte Madonie e i percorsi da seguire per lo sviluppo di un turismo ad interessi speciali. Parlerà di modello sistemico di turismo circolare la dottoressa Maria Carolina Palma, di itinerari artistici delle alte Madonie lo scultore Vincenzo Gennaro, della figura dello psicologo nell’ambito del turismo Graziella Zitelli, di storytelling l’arch. Antonella Italia e di finanziamenti alle imprese giovanili Dario Di Vita della BCC San Giuseppe Di Petralia Sottana.



Sempre sabato Petralia Soprana sarà meta del treno del gusto, la manifestazione organizzata dalla Fondazione FS e Slow Food Sicilia. Il Treno dei formaggi e dei legumi tra Nebrodi e Madonie partirà dalla stazione centrale di Palermo e si fermerà alla stazione di Campofelice da dove l’itinerario proseguirà in bus alla scoperta dei borghi più belli d’Italia di Petralia Soprana, Gangi e Sperlinga.

Per l’occasione i ristoratori prepareranno il Piatto del Borgo realizzato da Satyavan in occasione dello Slow Food Day Sicilia tenutosi a Petralia Soprana lo scorso 2 giugno.



Il sabato sera sarà tutto dedicato all’amore con la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, l’evento nazionale organizzato dallo speciale Club dei Borghi giunto alla terza edizione. Il format è per tutti uguale e prevede due momenti caratterizzanti con la degustazione di un dessert dedicato all’amore e il bacio di mezzanotte. Il programma dell’evento a Petralia Soprana prevede un percorso romantico in notturna guidato e narrato al chiaro di luna attraverso i vicoli e le bellezze architettoniche del Borgo. Non mancheranno le letture di brani scelti di scrittori e poeti e l’accompagnamento musicale. In piazza ci sarà anche la degustazione finale di una serata romantica indimenticabile trascorsa nel Borgo dei borghi più bello d’Italia.



Sempre sabato, ma continuerà anche domenica e successivamente con un programma preciso, prenderà il via la IX biennale dell’arte e artigianato al femminile organizzata dalla sezione Petralie e Madonie della Fidapa. Pittura, artigianato e tanto altro, frutto della creatività femminile, saranno esposte fino a tarda sera lungo le vie del centro storico di Petralia Soprana che si prepara a vivere una intera settima intensa di appuntamenti e di momenti caratteristici legati ai festeggiamenti dei patroni SS. Pietro e Paolo.



“Siamo costantemente al lavoro – afferma il sindaco Pietro Macaluso - per offrire a chi sceglie di venire a trovarci, oltre alle bellezze del nostro paese, momenti indimenticabili e particolari. Petralia Soprana sta vivendo un momento magico e noi stiamo facendo il possibile, mettendoci del nostro, per sfruttare al meglio questa opportunità di sviluppo turistico.”