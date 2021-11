Questa mattina in sala consiliare è stata presentata l’iniziativa per la donazione di pacchi spesa alle famiglie bisognose del distretto, voluta dal gruppo di ciclisti “Gli amici di Gibo”, che lo scorso giugno hanno organizzato una “pedalata solidale” proprio per raccogliere dei fondi nei confronti degli indigenti.

“Adesioni oltre ogni aspettativa – ha detto l’ideatore dell’iniziativa Giovanni Bono­ – con ben 155 ciclisti ciascuno dei quali ha versato una quota, che, sommata, ha permesso di confezionare 250 pacchi natalizi”.

I pacchi saranno distribuiti grazie alla collaborazione della Sezione di Milazzo della Croce Rossa, che da subito ha aderito all’iniziativa e i destinatari saranno le famiglie del territorio compreso tra Milazzo e Villafranca.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore ai Servizi Sociali Simone Magistri per “la bellissima ed importante iniziativa che nasce dalla collaborazione tra Comune, mondo del terzo settore e realtà imprenditoriali e consentirà, unitamente alle altre azioni a sostegno delle fasce deboli della popolazione già portate avanti dai servizi sociali comunali, di sostenere in questo difficile periodo circa 200 famiglie residenti nel territorio milazzese e nei comuni della fascia tirrenica fino a Villafranca. Per questo mi sento di dover ringraziare oltre a Giovanni Bono, che ha promosso l’iniziativa, i tanti sportivi, che l’hanno sostenuto, nonché le associazioni della consulta del terzo settore e, in particolare, la croce rossa italiana Comitato di Milazzo-Isole Eolie, che provvederà alla consegna dei pacchi spesa alle famiglie”.