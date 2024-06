Caveman: L'uomo delle caverne è uno spettacolo teatrale comico, di grande successo, scritto da Rob Becker e tradotto in italiano da Teo Teocoli che cura anche la regia.

Lo spettacolo è un monologo interpretato da Maurizio Colombi che, con ironia e umorismo, racconta le differenze tra uomini e donne, basandosi su presunte differenze evolutive e comportamentali. Lo spettacolo ha avuto un grande successo in Italia, con repliche in diverse città.

Maurizio Colombi è un attore, cabarettista, cantante e regista italiano. È noto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo nella sit-com italiana "Gli amici di Maria". Ha recitato anche in diverse pellicole cinematografiche e televisive. È noto anche per i suoi ruoli in musical come Peter Pan e We Will Rock You. È anche un apprezzato comico e cabarettista.

Lo spettacolo Caveman, è uno spettacolo divertente e intelligente che offre una riflessione ironica sulle relazioni tra uomini e donne. Colombi è un attore molto bravo che riesce a coinvolgere il pubblico con la sua energia e la sua simpatia. Caveman ha avuto un grande successo in Italia, sia di critica che di pubblico. Le recensioni sono state positive, elogiando l'umorismo dello spettacolo e la bravura di Maurizio Colombi. Se siete alla ricerca di uno spettacolo iconico, Caveman: L'uomo delle caverne è un'ottima scelta.

Lo spettacolo è consigliato a tutti coloro che vogliono divertirsi e riflettere. Un format famoso in tutto il mondo che Colombi ha trasformato in un “happening” formativo per le coppie. Lo hanno visto e rivisto più di 400 mila persone solo a Milano.

Maurizio Colombi è un attore molto bravo che riesce a coinvolgere il pubblico con la sua energia e la sua simpatia in uno spettacolo oltre che divertente e unico, è anche portatore sano di riflessione ironica sulle relazioni tra uomini e donne. Lo spettacolo è per tutti, per divertirsi e riflettere sulle differenze tra i sessi, un lavoro divertente e intelligente da vedere assolutamente.

SOLO

Sabato: 20:45

Genere: Commedia

Durata: 1 ora e 20 minuti

Regia: Teo Teocoli

Interpreti: Maurizio Colombi

Produzione e Organizzatore: Soldout s.r.l.

Poltronissima Prestige: 35,00 + 4,00*

Poltronissima: 27,00 + 3,00*

Poltrona: 20,00 + 2,00*

* diritti di prevendita

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

[email protected]

TELEFONO

Infoline 02 7636901

