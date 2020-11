Siamo in un periodo che mette a dura prova il nostro fisico e la nostra mente e in tutto ciò lo STATO, le Regioni e in generale le istituzioni sono sempre più lontane e indifferenti.

Quando tutto questo finirà, perché ogni cosa ha un inizio e una fine, ci sarà da fare i conti con qualcuno, vogliamo ottenere delle risposte. Perché non si può prevenire e si deve invece sempre curare?

Perché non fare funzionare le cose nella normalità per farsi trovare pronti?

Perché trattarci da carne da macello quando ognuno di noi è portatore di storie ed emozioni?

Perché calpestare così la vita umana?