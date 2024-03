Due comunità da mesi senza parroco. Protesta in Curia: «Vescovo flexi-don, ossia taglia preti». L’insolito appello in tabarro da parte del presidente degli alpini di Villa del Conte davanti alla Curia di Treviso per le comunità padovane di Abbazia Pisani e Borghetto: monsignor Tomasi nel mirino di uno striscione.

A raccogliere l'appello il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati. Siamo pronti ad entrare in servizio nelle parrocchie delle comunità padovane di Abbazia Pisani e Borghetto per assicurare ai fedeli le Celebrazioni. Il Papa ci riammetta in servizio!





Crediti immagine: Sergio Zaminato con un socio degli Amici del Tabarro davanti alla Curia di Treviso - mattinopadova.geolocal.it