Paolo Valenti: Al triplice fischio dell'arbitro milioni di tifosi attendevano, trepidanti, che con il suo piglio elegante, e allo stesso tempo vivace, raccontasse l'Italia del pallone alla testa di un "esercito" di inviati.

Romano doc, Paolo Valenti entrò in RAI negli anni Cinquanta, iniziando come commentatore di vari sport, dal ciclismo al pugilato, e di avvenimenti importanti, tra cui quattro edizioni delle Olimpiadi. Nel 1970 arrivò l'intuizione che diede un nuovo corso al giornalismo sportivo televisivo, monopolizzando la domenica pomeriggio degli italiani per oltre trent'anni: insieme con Barendson e Pascucci ideò 90° minuto!

Mantenne la conduzione al 1976 al 1990, dando una profonda impronta al programma (lontano dal calcio "urlato" di certe tribune televisive), entrato grazie a lui nel cuore di milioni di spettatori. Scomparve a Roma il 15 novembre del 1990, tre giorni prima del programmato congedo da "90° minuto".

A lui è intitolato un premio biennale destinato al giornalismo sportivo radiotelevisivo di qualità.