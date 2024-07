Il nuovo singolo Do It Like Sarah dei Back to Billy è un invito alla liberazione attraverso il potere del ballo. Con la voce incisiva di Alessandra Barry e le molteplici armonie delle seconde voci maschili, la canzone contrappone due figure femminili che simboleggiano l'evasione dal vero, nella lotta contro l'oppressione della vita.

Mentre Sarah rappresenta il viaggio trascendentale compiuto attraverso la musica quando ci si lascia completamente trasportare, Amy lotta con un ballo scomposto, quasi disperato, si dimena da tutte le parti nel tentativo vano di svincolarsi dalla pressione che la vita esercita su di lei. In fin dei conti si sa, la vita è una sola. "Do It Like Sarah" ci ricorda che abbiamo il potere di scegliere come affrontarla.

Do It Like Sarah in uscita il 26 luglio 2024 su tutte le piattaforme streaming e digital stores, confluirà poi nell’EP “My Rolling Stone” che uscirà a settembre 2024.

DO IT LIKE SARAH - CREDITS

Voci: Alessandra Barry, Lorenzo Ferrari, Marcello Mozzanica

Batteria: Stefania Robuschi

Basso: Marcello Mozzanica

Chitarra solista: Lorenzo Ferrari

Chitarra accompagnamento: Alessandra Barry

Mix & Mastering: Music Room 44 di Luke Frassani, Brescia

Re-Mastering: Milano Music Play, Milano

Label: Milano Music Play

Distributore: Believe

BACK TO BILLY - BIOGRAFIA

Tutto ha inizio nel 2018 col fortunato incontro della cantante Alessandra Barry e la batterista Stefania Robuschi, le quali, con l'obiettivo di dimostrare che il rock and roll è "Donna", fondano la band oggi conosciuta come Back to Billy. La band nel corso degli anni ha subito alcune variazioni fino ad arrivare alla formazione attuale con l’integrazione di Lorenzo Ferrari alla chitarra solista e seconda voce e Marcello Mozzanica al basso e cori. Tra prove nel seminterrato, sale d’incisione e sfrenato divertimento durante i live, costruiscono una scaletta di brani dalla ritmica brillante e scatenata, con chiare influenze sonore dal passato ma dall’assetto fresco ed autentico.

Il 2022 li vede solcare il palco del Teatro Ariston per le Finali Nazionali di Sanremo Rock con la loro Rockabilly Boogie. Nel 2023 presentano l'uscita del singolo My Rolling Stone in occasione dell’apertura del concerto di Roberta Giallo al Gavazzana Blues Festival in Piemonte. Il 2024 inizia con la firma del Contratto Discografico con l'Etichetta Milano Music Play, attualmente all'opera per la produzione e la distribuzione del singolo Cool View che uscirà anch’esso insieme all'EP “My Rolling Stone”.

SITO: www.backtobilly.it

FACEBOOK: www.facebook.com/back2billy

INSTAGRAM www.instagram.com/backtobilly

SPOTIFY: https://open.spotify.com/intl-it/artist/4KneUZaPGxxCaGE7hB4Ue8?si=W9lRvocjQuiL3TQsY_Islg

YOUTUBE: www.youtube.com/@backtobilly