Così la Presidente Ursula von der Leyen ha commentato la scomparsa di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo:

"È un giorno triste per l'Europa. Oggi la nostra Unione perde un convinto europeista, un sincero democratico, e un uomo buono. David Sassoli era un uomo di fede profonda e forti convinzioni. Amato da tutti per il suo sorriso e la gentilezza, sapeva anche combattere per ciò in cui credeva. Nel 1989, quando cadde il muro, era a Berlino tra i giovani europei. E da allora si è sempre schierato dalla parte della democrazia e per un'Europa unita. In oltre dieci anni di servizio al Parlamento europeo, ha difeso strenuamente l'Unione e i suoi valori. Ma credeva anche che l'Europa dovesse essere più ambiziosa. Voleva un'Europa più unita, più vicina alle persone, più fedele ai suoi valori. È questa la sua eredità.Ed è così che lo ricorderò. Un uomo che ha lottato per la giustizia e la solidarietà, e un buon amico. I miei pensieri vanno alla moglie, Alessandra, ai figli Giulio e Livia, e a tutti i suoi amici".

Ieri Roberto Cuillo, portavoce di David Sassoli, aveva fatto sapere in una nota che il presidente era stato ricoverato e, per tale motivo, erano stati annullati tutti gli impegni ufficiali

"Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è ricoverato in Italia dal 26 dicembre. Questo ricovero si è reso necessario a causa di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Di conseguenza, tutte le attività ufficiali del Presidente del Parlamento europeo sono state annullate".

A dare la notizia della scomparsa di David Sassoli - 65 anni, sposato, due figli - avvenuta ad Aviano all'1.15 della notte è stato lo stesso Cuillo con un post su Twitter:

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022

Questo, invece, il messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella:

"La scomparsa inattesa e prematura di David Sassoli mi addolora profondamente.La sua morte apre un vuoto nelle file di coloro che hanno creduto e costruito un’Europa di pace al servizio dei cittadini e rappresenta un motivo di dolore profondo per il popolo italiano e per il popolo europeo.Il suo impegno limpido, costante, appassionato, ha contribuito a rendere l’assemblea di Strasburgo protagonista del dibattito politico in una fase delicatissima, dando voce alle attese dei cittadini europei.Sassoli, con gli altri leader europei, ha saputo accompagnare una svolta decisiva per il futuro dell’Europa: dai diritti civili e sociali, al dialogo con gli altri Paesi, a partire dal Mediterraneo. Anche con l’impegno per la Conferenza sul futuro dell’Unione.Politico appassionato, leader leale, rigoroso, ha saputo nutrire con la sua cultura una iniziativa politica al servizio delle persone e delle istituzioni. Uomo del dialogo, ha fatto del metodo del confronto la cifra del suo rapporto con gli interlocutori, alla ricerca del bene comune. Qualità che aveva saputo esprimere anche nella sua attività di giornalista.Ai suoi familiari sono rivolti la vicinanza e il cordoglio di quanti lo hanno conosciuto e il sentimento di riconoscenza della Repubblica per la sua opera preziosa, espressione di intensa passione civile".





Crediti immagine: twitter.com/DavidSassoli/status/1470999768063225857