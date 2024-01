Per 24 ORE Cultura, è disponibile, in libreria e negli store digitali, “1,2,3, ARTE!”, di Adriano Attus, il nuovo libro-gioco della linea editoriale Kids, che trasporta i giovani lettori in un viaggio all’interno di un mondo meraviglioso e colorato, dove tutto riporta alla matematica e alla geometria, ma niente è difficile o impossibile.

“1,2,3, ARTE!” è una scatola, che contiene un libro in brossura, 5 tavole magnetiche, con forme geometriche ritagliate in 10 diversi colori e una doppia base metallica. Un volume unico pensato per stimolare la fantasia dei bambini dagli 8 anni in su, utilizzando elementi fuori dal comune: i numeri.

Rappresentati, con forme geometriche, in questo libro, i numeri, da 1 a 9 possono essere combinati in sequenze scelte liberamente, che danno vita a disegni e composizioni sempre diversi, per creare personaggi, animali, oggetti e opere astratte di ogni tipo. Grazie all’utilizzo dei magneti colorati e dei fogli magnetizzati, è possibile rimodulare queste combinazioni all’infinito, seguendo la fantasia e la creatività di ciascun bambino.

Attraverso “1,2,3, ARTE!”, l’autore ci mostra che, dalla matematica all’arte, il passo è breve e guida i bambini alla scoperta del mondo dei numeri e delle forme geometriche, accompagnandoli in un gioco appassionante dalle innumerevoli possibilità.

Adriano Attus - Diplomato in Grafica e Comunicazione al Cfp Riccardo Bauer di Milano, da oltre 25 anni, è designer nei periodici delle principali case editrici italiane, spaziando tra “Bravacasa”, “Oggi”, “Max”, “Il Mondo” e “Panorama”. Attualmente, è direttore creativo del Sole 24 Ore. Come artista visivo, ha esposto le sue opere al Mudec Art Wall di Milano, al Wopart di Lugano e alla Biennale di Lucca. Poliedrico e multimediale, ha collaborato con Axa, Banca Cesare Ponti, Bloomberg, Bombay Sapphire, Bmw, Eni, Poste Italiane. Già consulente per la comunicazione dell’Arcidiocesi di Milano, è docente al Master di Giornalismo IULM.

24 ORE Cultura

Società del Gruppo 24 ORE, 24 ORE Cultura (www.24orecultura.com), è una delle realtà di maggior spicco del settore culturale italiano ed europeo. Editore di volumi illustrati, da oltre vent’anni, nei settori dell’arte, dell’architettura, della moda e del design, è anche produttore e organizzatore di mostre d’arte e gestore del MUDEC – Museo delle Culture di Milano. 24 ORE Cultura possiede un ampio catalogo editoriale, con oltre un migliaio di titoli suddivisi in tre linee editoriali: arti e lifestyle, kids e comics. Nel 2021, è stato rilanciato il catalogo dello storico marchio editoriale Libri Scheiwiller, attivo nei settori della saggistica e letteratura.

Scheda tecnica

Titolo: 1,2,3, ARTE!

Autore: Adriano Attus Editore: 24 ORE Cultura

Formato: Libro in brossura 30 x 30 cm, 5 tavole magnetiche, 550 forme geometriche ritagliate in 10 diversi colori, 1 doppia base metallica 30 x 30 cm

Pagine: 36 pagine

Prezzo: € 22,90

Codice ISBN: 9788866486848

In vendita, in libreria e negli store digitali