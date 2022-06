"Putin stava cercando la finlandizzazione dell'Europa e invece otterrà la NATOizzazione dell'Europa. Ed è esattamente ciò che non voleva, ma è esattamente ciò che deve essere fatto per garantire la sicurezza all'Europa... Penso sia necessario e non vedo l'ora che accada".

Così Biden questa mattina in apertura del vertice NATO di Madrid, dove ha annunciato che gli Usa rafforzeranno la loro presenza militare nel vecchio continente:

"All'inizio di quest'anno, abbiamo portato altre 20.000 forze statunitensi in Europa per rafforzare la nostra Alleanza in risposta alla mossa aggressiva della Russia, portando il totale delle nostre forze a 100.000 uomini. Continueremo ad adattare la nostra posizione in base alla minaccia, in stretto accordo con i nostri alleati.Qui in Spagna, lavoreremo con i nostri alleati per aumentare da quattro a sei i cacciatorpediniere della Marina americana di stanza nella base navale spagnola di Rota.In Polonia, stabiliremo un quartier generale permanente, il Quinto Corpo d'Armata degli Stati Uniti, e rafforzeremo l'interoperabilità USA-NATO sull'intero fianco orientale.Manterremo una brigata aggiuntiva in rotazione, 3.000 combattenti e altri 2.000 membri del personale, in Romania. E miglioreremo i nostri schieramenti in rotazione anche negli Stati baltici.Invieremo inoltre altri due squadroni di F-35 nel Regno Unito e stanzieremo ulteriori unità di difesa aerea e altre in Germania e in Italia.E insieme ai nostri alleati, ci assicureremo che la NATO sia pronta a far fronte alle minacce da tutte le direzioni, in ogni ambito: terra, aria e mare".

Draghi, invece, ha debuttato a Madrid con queste parole:

"L'Italia accoglie con favore l'adesione all'Alleanza Atlantica di Finlandia e Svezia, ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di Washington.Si tratta di una decisione sovrana, assunta democraticamente, da due Paesi che sono membri dell'Unione Europea e che condividono i principi ispiratori dell'Alleanza Atlantica, con la quale da anni collaborano strettamente. Svezia e Finlandia rafforzeranno il carattere dell'Alleanza come comunità basata sullo stato di diritto e sui valori democratici. Con le loro capacità, i due Paesi contribuiranno in modo significativo alla sicurezza ed alla missione difensiva dell'area euro-atlantica.La sicurezza di Finlandia e Svezia non deve essere messa a repentaglio in alcun modo. L'Italia afferma la sua determinazione a concorrere sin d'ora, in stretta consultazione con Finlandia e Svezia e nei modi più appropriati, alle loro esigenze di sicurezza e difesa. Conferma in proposito la validità degli impegni esistenti nel contesto europeo, ivi incluso l'articolo 42.7 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea".

Draghi ha poi precisato il numero delle unità Usa destinate all'Italia:

"Saranno 70 militari e un sistema di difesa aerea. Si tratta di un assestamento già in programma".



