Sono state accolte da parte del Consiglio di Stato le istanze delle associazioni animaliste contro la Provincia di Trento che aveva disposto la cattura dell'orsa JJ4, che il 22 giugno scorso aveva attaccato due uomini sul monte Pelelr, padre e figlio in cerca di funghi.

Il Consiglio di Stato, con un decreto del presidente della Terza Sezione Franco Frattini, ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza della Provincia di Trento che aveva disposto la cattura dell'orsa, in attesa della discussione del caso fissata per il prossimo 19 novembre.

La cattura sarebbe stata un danno irreparabile per i cuccioli oltre al danno stesso per l'animale che sta per andare in letargo, vista la stagione, con il recinto di Casteller, dove l'orsa sarebbe stata reclusa, inadatto per ospitare quel genere di animali.

Il recinto del Casteller, che la Provincia Autonoma di Trento ha in passato definito area faunistica di 8 ettari (che sarebbe già di per sé troppo piccola per ospitare un orso che abitualmente percorre decine di km in un solo giorno) è in realtà un recinto di 0,8 ettari, grande all'incirca quanto un paio di campi di calcio!