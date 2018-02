Torna il Panini Tour con tante attrattive. Collezionisti in visibilio per la nuova collezione Calciatori

Dopo un anno di pausa è finalmente ritornato nelle piazze, nei centri commerciali, ed in tantissime filiali del gruppo Instesa San Paolo, il Panini Tour, l'evento organizzato dalla Panini per consentire ai collezionisti di figurine di ritrovarsi, in modo da poter effettuare scambi e cimentarsi in tanti giochi sempre all'insegna dell'allegria.

Già dalla prima tappa di questa nuovo tour, che si sta svolgendo tra le giornate di sabato 24 e domenica 25 Febbraio a Napoli, nei pressi della Rotonda Diaz, sul Lungomare di via Caracciolo, i collezionisti di tutte le età hanno sfidato il freddo pungente di questi giorni riversandosi in piazza con entusiasmo alla ricerca delle figurine mancanti per completare la propria raccolta Calciatori 2017-18, ed ottenere cosi il prestigioso timbro ufficiale 'album completato' che impreziosirà ancor di più l'album.

Ma non ci si limita a questo! Oltre alla certificazione ufficiale, i collezionisti possono ottenere, cimentandosi nei vari giochi a premi previsti in queste Figuriniadi, tantissimi gadget ufficiali, tra i quali almanacchi del calcio 2018, gagliardetti, zainetti, medaglie, album e bustine di figurine.

Tutto questo è curato, naturalmente, da uno staff altamente preparato, cortese e perfettamente in grado di soddisfare le esigenze di ogni collezionista.

Per saperne di più, basta collegarsi al sito calciatoripanini.it, e trovare tutte le risposte alle proprie domande, oltre che tutte le future date del tour: https://www.calciatoripanini.it/panini-tour-up

Appuntamento in piazza dunque, i "Calciatori" ti stanno aspettando.