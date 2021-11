Dopo la vittoria di domenica in cui il Napoli ha battuto per 4-0 la Lazio, sono diventati 14 i punti di distacco dei bianconeri dalla testa della classifica... dopo 14 giornate. Pertanto, l'obiettivo dei bianconeri in Serie A per questa stagione è quello di raggiungere un posto in Europa nel 2022, sperando di uscire dalla Champions League in modo onorevole.

E viste le condizioni di bianconeri nelle ultime partite, anche la partite più scontate potrebbero rivelare sorprese.

Per questo, la sfida di martedì sera per la 15.a giornata di Serie A, che vede i bianconeri in trasferta impegnati all'Arechi contro la Salernitana, può non essere considerata una partita dal risultato scontato.

«La partita di Salerno - ha dichiarato Massimiliano Allegri - è complicata per l’aspetto ambientale, i tifosi lì si fanno molto sentire, non dovremo avere l’approccio di Verona. Dobbiamo cercare di vincere. La squadra contro l’Atalanta ha fatto una buona partita, gli episodi questa volta ci sono andati contro. Dobbiamo lavorare con serenità e fare qualcosa in più perché quello che abbiamo fatto finora non basta. In questo momento ci vuole ordine, concretezza e serenità. Questa situazione fa parte del nostro lavoro, ci sono momenti che vanno bene e altri che vanno meno bene. Per fortuna abbiamo tanti obiettivi da raggiungere e abbiamo una rincorsa, che se la vediamo dal punto di vista positivo diventa bella. Dobbiamo compattarci ancora di più, bisogna trovare il modo di uscire dalla tempesta, non bisogna combatterla».

Per la sua "rincorsa" Allegri, domani, avrà di nuovo a disposizione Chiellini, mentre dovrà fare a meno di De Sciglio, McKennie e Chiesa, che oltretutto tornerà dopo Natale.

Dopo le sconfitte contro Chelsea e Atalanta, la Juventus potrebbe perdere tre partite di fila in tutte le competizioni per la prima volta dal marzo 2011, sotto la guida di Luigi Delneri. Ipotesi assurda? La Juventus in questa stagione ha perso entrambe le ultime due sfide di Serie A contro squadre neopromosse (Benevento e Empoli).

Per quanto riguarda la Salernitana, dopo il pareggio per 1-1 contro il Cagliari, la squadra di Colantuono potrebbe restare imbattuta per due partite di fila per la prima volta in questo campionato - l'ultima delle due vittorie per i campani nella Serie A in questo girone d'andata è arrivata proprio di martedì, a ottobre, contro il Venezia!