Dietro le iniziali NS si cela il dj producer Nello Simioli. Professionista dietro e fuori dalla console, ci ha abituati a produzioni house oriented sempre di grande spessore e qualità.



L'incontro con la songwriter e cantante Sharon Selene, nasce grazie all'amico editore Luigi Montiarduini della Cafè Concerto, con cui Sharon ha diversi progetti di respiro internazionale. Sharon ha molta esperienza: per citarne solo alcune collaborazioni, ha scritto per i The Kolors, per il rapper statunitense Gucci Mane…



"The Opposite of love" per stile, strizza l'occhio agli anni '90 quando imperversavano artisti come Kylie Minogue, Billie Ray Martin. La canzone realizzata negli studi della Pump Up records con le sapienti mani del sound engineer Deefrans esce su Cogito Records.



Interrogato sul perché della scelta di utilizzare solo le iniziali, NS, Nello Simioli ci ha spiegato che con NS svilupperà progetti più crossover, canzoni adatte non solo al dancefloor ma anche ad una programmazione radiofonica o per il mercato Spotify. Mentre con il nome d'arte Simioli continuerà il percorso di musica da Club, house music, nell'accezione più estesa del termine.



NS ft Sharon Selene – The opposite Of Love su Spotify:

open.spotify.com/album/6IYRbJND51W7qNXUI20JRC?si=vUiSNKHjQHqOWTU_NWQgqg