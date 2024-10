Fabiana Greco, giovane pugliese di Fasano, collabora con un’impresa di costruzioni della zona. La sua più grande passione? Il canto e la musica, con le quali ricevere diverse soddisfazioni, come quella di aver avuto l’occasione di cantare nella band del grande Little Tony. La sua positività e caparbietà l’hanno portata fino a Venezia in occasione della Mostra del Cinema per mettersi in gioco e partecipare a nuove esperienze, che l’hanno portata fino a “Il Salotto delle Celebrità” come ospite del format. Conosciamola meglio in questa breve intervista.



"Benvenuta Fabiana! Innanzitutto, da dove vieni? Di che cosa ti occupi?”

Buongiorno a tutti, sono pugliese ma più precisamente di Fasano dove si è svolto il G7: è stato un onore per tutti noi fasanesi. D'altronde è stato evento importante che ha portato ancora maggiore risalto alla nostra città. Lavoro come coordinatrice presso un’impresa di costruzioni, e come secondo lavoro canto, la mia più grande passione. Vorrei infatti poter riprendere.

“Tu sei attiva sui social media e precisamente su Instagram, ti ritieni una persona socievole?”

Devo dire che mi piace condividere contenuti interessanti con altre persone, quindi mi ritengo una persona molto socievole, anche se preferisco coltivare i rapporti alla vecchia maniera e quindi personalmente: lo ritengo molto più stimolante!

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Ho desiderato partecipare a questo evento così importante ed esclusivo perché mi piace il mondo dello spettacolo, ma anche essere al centro dell'attenzione. Penso che le aspettative siano inevitabili, ma questo vale per tutto. Io però cerco sempre di non farmi grosse illusioni: allo stesso tempo però non smetto mai di credere che nella vita qualcosa di bello e di grande possa arrivare. Bisogna essere positivi.

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

La mostra del Cinema di Venezia è stato un sogno, proprio come un film per l'appunto, anche perché una cantante deve essere per prima cosa una brava interprete. Un'attrice che mi ispira tantissimo è la grande Sofia Loren perché è bravissima, anche per la sua spontaneità.

Un ringraziamento importante da nominare per la sua partecipazione va a MARIKLA COSTRUZIONI.