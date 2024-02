Una satira sul consumismo!

TRAMA. Leopoldo Canapone, commesso di supermercato, abbraccia una stramba lotta al consumismo: suggestionare i clienti sulla cattiva qualità dei prodotti e più in generale, sfidare lo shopping compulsivo. Per questo motivo, diventa il dipendente col più alto numero di procedimenti disciplinari. È anche il “cattivo esempio” da non imitare.

Quando il caso gli regala una notorietà sterile, Leopoldo scopre che il consenso non si può combattere. Ormai è un “personaggio”. L’azienda per cui lavora improvvisamente lo asseconda, le sue provocazioni perdono efficacia e lui diventa una sorta di fenomeno da baraccone.

È difficile, però, venir meno alla propria natura e presto il periodo favorevole finisce. Canapone diverrà lui stesso una “merce”, un frutto da spremere finché c’è succo.

