A causa della pandemia da Covid-19 all’Aifa è stato assegnato il compito di procedere alla valutazione di ogni sperimentazione clinica fatta su medicinali presumibilmente in grado di combattere l’infezione.

L’Aifa dall’11 Marzo del 2020 ha approvato 30 sperimentazioni su 16 diverse molecole.

Si tratta di farmaci cosiddetti “riposizionati” cioè in uso per altre patologie anche da molti anni, come per il famoso tocilizumab sperimentato all’Istituto Pascale di Napoli.

Tutti i trattamenti vanno testati su numerosi ammalati e rilevate le proprietà curative e ovviamente gli effetti collaterali.

Sono testati antivirali, antinfiammatori, anticoagulanti, anticorpi monoclonali.

Inoltre, il 15 maggio è stato autorizzato dal Comitato Etico dell’INMI “L. Spallanzani” lo studio TSUNAMI (acronimo di TranSfUsion of coNvaleScent plAsma for the treatment of severe pneuMonIa due to Sars-CoV-2), uno studio nazionale per valutare l’efficacia e il ruolo del plasma ottenuto da pazienti convalescenti da Covid-19.

Di seguito si riporta la pagina sul sito dell’Aifa dove sono elencate tutte le sperimentazioni in atto con il nome del responsabile, della struttura e della varie autorizzazioni.

Si tratta di studi complessi che devono soggiacere a rigidi protocolli scientifici e ovviamente etici.

www.aifa.gov.it/sperimentazioni-cliniche-covid-19