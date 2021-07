Comincia bene il mese di luglio per Piazza Affari, che chiude in rialzo una seduta tra qualche alto e basso. La ripresa del petrolio spinge l'indice, così come la crescita dei bancari.

Il Ftse Mib ha chiuso in crescita dello 0,73% a 25.286 punti. Il titolo migliore è stato quello di Unicredit, che ha concluso gli scambi in aumento del 2,5% a 10,2 euro, seguito da Leonardo, che a fine delle contrattazioni ha chiuso a 2,3%.