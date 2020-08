L’artista, già compositore di musiche per programmi e telefilm per Disney Channel, Fox e La7, racconta nel brano l’inizio della relazione fra i due protagonisti del suo disco, mescolando canzone d’autore, folk e smooth jazz.

Il brano “Le prime pagine” è la fotografia che svela l’inizio del rapporto fra i due protagonisti di “Quel filo sottile”, il nuovo concept album di Daniele Fortunato in uscita a settembre 2020. La canzone racconta la genesi della relazione amorosa fra due ragazzi, la voglia di leggerezza, di affrontare i rischi e coglierne le opportunità, senza rimpianti. Non mancano però anche riferimenti a tematiche sociali: «Vorrei solo respirare e ritornare umani è un verso che ho scritto riferito ai cambiamenti climatici di un mondo al collasso...ma ricontestualizzato in questa estate post lockdown diventa l'espressione di un'esigenza condivisa di libertà, di voglia di camminare al mare e farsi semplicemente accarezzare dal vento». Daniele Fortunato

Il brano dai colori jazz, vede la voce e la chitarra acustica completarsi con il contrabbasso di Milko Merloni, la batteria di Gianluca Nanni e il sassofono di Massimo Semprini.

L’intero progetto è stato registrato con cura e attenzione per i particolari da Daniele Marzi al Marzi studio di Riccione - «un luogo dove hanno inciso artisti che ammiro molto come Fabio Concato e Zucchero», conclude il cantautore.



Autoproduzione

Radio date: 10 luglio 2020

Pubblicazione album: settembre 2020