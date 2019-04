Aperto il bando del Premio Letterario Golden Aster Book

Dopo il successo dell'edizione 2018 con autori provenienti da 20 nazioni e con ospiti d'eccezione come: Michele Cucuzza, Francesca Chillemi, il regista Giorgio Amato, l'attrice Ira Frontén, si apre il bando dell'edizione 2019 del Golden Aster Book, un premio letterario mondiale che anche quest'anno andrà a confermare un successo internazionale, dall'apertura del bando già decine di nazionalità partecipanti al premio che si articola nelle sezioni di saggistica e narrativa, edita e inedita e poesia inedita.

Nella manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Internazionale, Aster Academy International, si assegnano anche premi speciali: donna dell'anno, un libro un film per le opere che hanno ispirato la realizzazione di un film, un libro per il sociale, per le opere che evidenziano questioni legate al sociale. Nella scorsa edizione il premio per la Narrativa Edita è stato assegnato alla statunitense Jade Maze per il libro "Walk Until Sunrise", per la saggistica edita "Oltre" di Sandra Zodiaco.

Anche per la serata finale di quest'anno che si terrà ad ottobre attesi ospiti del mondo della tv e dello spettacolo per premiare i sei finalisti di ogni sezione.





Per partecipare al premio:

Iscriviti al Premio Letterario Mondiale Golden Aster Book