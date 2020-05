Earth Alliance è una nuova organizzazione, fondata circa un anno fa, nata per aiutare ad affrontare le minacce urgenti ai sistemi di supporto vitale del nostro pianeta, grazie alla passione in tal senso condivisa dei suoi co-presidenti e fondatori: Leonardo DiCaprio, Laurene Powell Jobs e Brian Sheth.

Earth Alliance è stata creata per fronteggiare la crescente emergenza climatica e la sconcertante perdita di biodiversità che minaccia la stabilità della vita sulla Terra.

Alcuni giorni fa, Leonardo DiCaprio ha annunciato una nuova iniziativa legata ad Earth Alliance. Infatti, grazie al supporto di quell'organizzazione in collaborazione con Emerson Collective, Global Wildlife Conservation e la European Commission-Development & Cooperation-EuropeAid è stato creato il Virunga Fund, finanziato al momento con 2 milioni di dollari.

Il Virunga National Park ospita i gorilla di montagna, specie in via di estinzione. Tre settimane fa, dodici ranger del parco e il loro autista hanno tragicamente perso la vita per proteggere i civili da un attacco armato da parte di una milizia locale, che si aggiunge alla costante minaccia dell'epidemia di Ebola che incombe nell'area. Il finanziamento iniziale, che tutti possono contribuire ad incrementare con le loro donazioni tramite il sito globalwildlife.org/virunga-fund , servirà ad acquistare sementi.