Lunedì la task force incaricata di coordinare, attuare e aiutare il piano per la ripresa e la resilienza varato dall'Unione europea, guidata da Céline Gauer, è arrivata a Roma.

Oltre che con Raffaele Fitto, ministro incaricato di attuare il Pnrr, la squadra dei tecnici avrà una serie di incontri con i rappresentanti dei vari ministeri interessati al piano.

La visita, che il governo ricorda ormai fino alla noia che è di routine ed è stata programmata da tempo, avrà per argomento sia i fondi della terza rata da 19 miliardi (il cui pagamento è in ritardo da mesi) con la verifica dei 55 obiettivi ad essa collegati che la richiesta della quarta rata da 16 miliardi che, secondo il cronoprogramma, andrebbe richiesta entro il 30 giugno.

Il ministro Fitto questa mattina era Strasburgo dove ha incontrato il Commissario europeo per il Bilancio e l'Amministrazione, Johannes Hahn per la revisione del Quadro Finanziario Pluriennale, per fargli presente della necessità di una revisione del Bilancio europeo per poi incontrare gli europarlamentari italiani con cui ha avuto uno scambio di vedute sui principali dossier e sull'azione del Governo in merito al PNRR.