L'Italia sceglie Il Traditore come candidato per gli Oscars 2020. Chi sono i suoi sfidanti per il Best International Feature Film?

Agli Oscar 2020 per la categoria Best International Feature Film l'Italia concorrerà con la pellicola di Marco Bellocchio, Il Traditore.

Selezionata per gli European Film Awards, il film ha finora raccolto importanti riconoscimenti nel nostro Paese, come 2 Globi d’oro (miglior colonna sonora, miglior film), il premio per la miglior sceneggiatura al Flaiano Film Festival e 7 Nastri d’argento (miglior attore non protagonista, miglior attore, miglior colonna sonora, miglior montaggio, miglior sceneggiatura, miglior regia, miglior film).

Ma quali sono i suoi sfidanti? Finora sono stati presentati più di 70 film in rappresentanza dei rispettivi Paesi. In pole position la Corea del Sud e la Spagna, rispettivamente, con "Parasite", Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes, e "Dolor y Gloria" di Pedro Almodovar con Antonio Banderas, miglior attore a Cannes.

Non meno temibili, però, il francese "Les miserables", lo svedese "And then we danced" ed il romeno La Gomera di Corneliu Porumboiu...